Ex-Rapidler weckt Interesse in Deutschland

13 Scorer in 17 Einsätzen

Dursun wechselte vergangenen Winter von Rapid ins Berner Oberland. In der abgelaufenen Saison wurde er als Ersatzspieler sensationell Schweizer Meister. Inzwischen hat sich der Stürmer einen Stammplatz erarbeitet: In 17 Einsätzen gelangen ihm acht Tore und fünf Vorlagen.