Ex-Rapidler weckt Interesse in Deutschland

Kickt ein Ex-Rapidler bald in der deutschen Bundesliga? Furkan Dursun hat sich beim FC Thun in den Fokus gespielt.
Laut Transferjournalist Ekrem Konur sollen Union Berlin und Schalke 04 den ehemaligen Rapid-Stürmer beobachtet haben. Der 21-Jährige ist österreichischer U21-Teamspieler. Sein Vertrag beim FC Thun läuft noch bis 2029.
13 Scorer in 17 Einsätzen
Dursun wechselte vergangenen Winter von Rapid ins Berner Oberland. In der abgelaufenen Saison wurde er als Ersatzspieler sensationell Schweizer Meister. Inzwischen hat sich der Stürmer einen Stammplatz erarbeitet: In 17 Einsätzen gelangen ihm acht Tore und fünf Vorlagen.
Klar ist: Schalke und Union könnten Offensivpower gebrauchen. Nach acht Bundesliga-Spielen stehen bei den Schalkern erst vier Tore zu Buche, bei den Berlinern sieben.
Wiedersehen mit ÖFB-Stars?
Bei Schalke stehen mit Maximilian Wöber, Dejan Ljubicic und Junior Adamu bereits drei Österreicher unter Vertrag. Bei Union spielt Dursuns ehemaliger Teamkollege Leopold Querfeld.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.