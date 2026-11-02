Stocker und Hattmannsdorfer nach China gereist

EU-Kommission: „Unfaire Handelspraktiken“

Ein ähnlich ungleiches Bild beim Handel mit China zeigt sich auch in den anderen EU-Ländern. Die Beziehungen zwischen der EU und der Ein-Parteien-Diktatur gelten als angespannt. Aus Sicht der EU-Kommission setzt China unfaire Handelspraktiken ein und begünstigt durch massive Subventionen industrielle Überkapazitäten, die als billige Exporte nach China fließen. Die EU sucht derzeit nach Wegen, den eigenen Markt zu schützen, Abhängigkeiten zu reduzieren und faire Wettbewerbsbedingungen zu schaffen. Das Land produziert weit mehr, als im Inland nachgefragt wird. Viele junge Menschen sind arbeitslos.