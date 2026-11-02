Bier verweigert: Mann attackiert Imbissbesitzer

Weil ihm der Besitzer eines Wiener Imbisslokals am Sonntag kein Bier geben wollte, griff ein 24-Jähriger zu einem Küchenmesser und bedrohte ihn damit. Anschließend flüchtete der Verdächtige mit mehreren Bierdosen. Bei seiner Festnahme versuchte er dann auch noch eine Polizistin zu beißen.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntag gegen 11.45 Uhr in Wien-Floridsdorf. Laut Polizei nahm der 24-Jährige ein Küchenmesser aus der Küche des Lokals an sich und bedrohte damit den Besitzer, nachdem dieser ihm die Herausgabe von Bier verweigert hatte.
Mit Bierdosen geflüchtet
Als ein Kunde das Geschäft betrat, ließ der Verdächtige das Messer fallen. Er nahm mehrere Bierdosen aus dem Kühlschrank und flüchtete. Laut Polizei versetzte er dem Lokalbesitzer zuvor noch einen Faustschlag.
Beamte der Polizeiinspektion Kürschnergasse konnten den Mann im Zuge einer Sofortfahndung unweit des Tatortes festnehmen. Dabei versuchte der 24-Jährige, eine Polizistin zu beißen. Wegen seines aggressiven Verhaltens wurde er in eine Sicherheitszelle gebracht.
Verdächtiger in Haft
Bei seiner Vernehmung verweigerte der Verdächtige die Aussage. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.