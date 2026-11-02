Das sind die Auslöser der europaweiten Proteste

Aufgrund der europaweiten Energiekrise, hohen Inflationsraten und zunehmend leeren Staatskassen rückt bezahlbares Leben immer mehr in den Fokus vieler, vor allem junger Menschen. In Frankreich drehten sich die Proteste zunächst um übervolle Klassenzimmer, die schlechte Ausstattung an Schulen, zu wenige Lehrkräfte und ungleiche Bildungschancen. Zunehmend rückte auch die schlechte wirtschaftliche Lage ins Zentrum. Ende Oktober stufte die US-Ratingagentur Fitch den Ausblick für die Bonität Frankreichs auf „negativ“ hinunter. Als Argumente wurden etwa eine sich verschlechternde Haushaltslage und Schwierigkeiten bei der Kontrolle der Schuldenquote angegeben.