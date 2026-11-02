Bei Brand in Wohngebäude: Besitzerin im Spital

Brenzliger Einsatz am Montagvormittag für die Freiwillige Feuerwehr Jochberg (Bezirk Kitzbühel)! Gegen 9 Uhr ist in einem Nebengebäude eines Bauernhofes ein Feuer ausgebrochen. Dieses breitete sich weiter aus. Die Besitzerin wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht.
„Brand Bauernhof Dachstuhl“ – so lautete eine Meldung, die gegen 9 Uhr von der Leitstelle Tirol versendet wurde. Die alarmierte Feuerwehr Jochberg rückte umgehend aus, um den Brand zu bekämpfen.
Wie sich herausstellte, brannte nicht der Bauernhof, sondern ein Nebengebäude vor dem Hof. „Im obersten Stock brach im zweiten Obergeschoß ein Feuer aus“, schilderte Florian Stanger, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Jochberg.
„Brand aus“ nach gut einer Stunde
Dieses Feuer habe sich in weiterer Folge auf das Gebäude ausgebreitet und griff schließlich auch auf das Dach über. Nach gut einer Stunde konnte bereits „Brand aus“ vermeldet werden. „Danach waren wir noch mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Wir decken das Dach ab und werden nach gut drei Stunden den Einsatz wohl beenden können“, so Stanger.
Während das Feuer rasch beendet werden konnte, erlitt die Wohnungsbesitzerin jedoch eine Verletzung. Sie wurde mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus St. Johann eingeliefert.
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