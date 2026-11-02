Bei Brand in Wohngebäude: Besitzerin im Spital

„Brand aus“ nach gut einer Stunde

Dieses Feuer habe sich in weiterer Folge auf das Gebäude ausgebreitet und griff schließlich auch auf das Dach über. Nach gut einer Stunde konnte bereits „Brand aus“ vermeldet werden. „Danach waren wir noch mit Sicherungsarbeiten beschäftigt. Wir decken das Dach ab und werden nach gut drei Stunden den Einsatz wohl beenden können“, so Stanger.