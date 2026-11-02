Antonelli-Märchen: Kommentator flippt völlig aus

„Kimi Antonelli bei seinem ehrenhaften Einzug ins Ziel. Sagen wir es alle zusammen, es ist unsere Geschichte: Kimi Antonelli ist Weltmeister!“ Beim Formel-1-Piloten, seinem Mercedes-Team und auch beim italienischen Kommentator gab es kein Halten mehr. „Es ist unglaublich. Kimi, du hast es geschafft. Kimi, lass die Tränen laufen. Es ist deine Geschichte, wir werden uns ein Leben lang daran erinnern. Es ist dein Moment!“