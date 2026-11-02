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„Es ist unglaublich!“

Antonelli-Märchen: Kommentator flippt völlig aus

Formel 1
02.11.2026 10:13
Jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten: Kimi Antonelli ließ sich gebührend feiern.
Jüngster Formel-1-Weltmeister aller Zeiten: Kimi Antonelli ließ sich gebührend feiern.(Bild: GEPA)
Porträt von Mario Drexler
Porträt von David Hofer
Von Mario Drexler und David Hofer

Ein ganzes Land jubelt! Mit seinem historischen WM-Titel in der Formel 1 versetzt Kimi Antonelli Italien in Ekstase. Als der Mercedes-Jungstar beim Rennen in Mexiko am Sonntag über die Ziellinie fuhr, flippte der italienische Kommentator vor Freude völlig aus.

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„Kimi Antonelli bei seinem ehrenhaften Einzug ins Ziel. Sagen wir es alle zusammen, es ist unsere Geschichte: Kimi Antonelli ist Weltmeister!“ Beim Formel-1-Piloten, seinem Mercedes-Team und auch beim italienischen Kommentator gab es kein Halten mehr. „Es ist unglaublich. Kimi, du hast es geschafft. Kimi, lass die Tränen laufen. Es ist deine Geschichte, wir werden uns ein Leben lang daran erinnern. Es ist dein Moment!“

Es war ein historischer Tag! Der 20-jährige Antonelli steht bereits vier Rennen vor Saisonende als jüngster Formel-1-Weltmeister der Geschichte fest. Den Titel am Sonntag fixierte er mit Rang drei im Grand Prix von Mexiko.

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Presse bejubelt „Bambino-Champion“
„Der Bambino-Champion, der die Formel 1 verzaubert hat – indem er sich selbst treu blieb“, schreibt Italiens „Gazzetta dello Sport“. Und „Corriere della Sera“ meint: „Kimi Antonelli in Tränen nach dem Gewinn der Formel-1-Weltmeisterschaft. Er weint in seinem Mercedes, dem Auto, das er meisterhaft gefahren hat, obwohl er erst 20 Jahre alt ist.“

Giuseppe Farina und Alberto Ascari sind die einzigen Italiener, die sich vor Antonelli die Krone in der Motorsport-Königsklasse aufgesetzt hatten.

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„Ich bin sprachlos“
„Ich bin dankbar für diesen Moment, einen, den ich nie vergessen werde“, jubelte Antonelli. „Ich bin sprachlos, ich versuche zu begreifen, was gerade passiert ist.“

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