Schmerzensgeld für Opfer wird künftig verdoppelt

Krisenintervention wird deutlich ausgebaut

Auch bei den Bestattungskosten möchte man ansetzen. Der Kostenersatz wird wohl ebenso auf bis zu 10.000 Euro verdoppelt. Gleichzeitig entfällt die bisherige dreijährige Frist für die Antragsstellung. Damit soll sichergestellt werden, dass Angehörige auch lange nach dem Verlust eines geliebten Menschen noch Unterstützung beantragen können. Die psychologische Versorgung soll ausgebaut werden, die Zahl der finanzierten Kriseninterventionszentren soll von zehn auf 20 steigen. Unterstützung kann künftig auch über einen längeren Zeitraum in Anspruch genommen werden – etwa bei Belastungen rund um das Ende eines Strafprozesses oder an Gedenktagen.