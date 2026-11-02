Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ging als Obdachlose

Kostüm-Shitstorm! Martha Stewart entschuldigt sich

Society International
02.11.2026 11:11
Martha Stewarts Halloween-Kostüm sorgte für einen wilden Shitstorm. Jetzt ruderte die ...
Martha Stewarts Halloween-Kostüm sorgte für einen wilden Shitstorm. Jetzt ruderte die Lifestyle-Millionärin zurück und entschuldigte sich.(Bild: Krone-Collage/AFP/LEONARDO MUNOZ, instagram.com/marthastewart48)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Martha Stewart hat am Wochenende einen wilden Shitstorm kassiert. Der Grund: Die Lifestyle-Unternehmerin, deren Vermögen auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt wird, verkleidete sich zu Halloween ausgerechnet als Obdachlose. Eine „unsensible“ Idee, wie die 85-Jährige jetzt einräumte.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die millionenschwere Lifestyle-Unternehmerin hatte sich zum Gruselfest als Obdachlose mit Strickmütze, zerschlissener Kleidung und schmutzigem Gesicht verkleidet. Auf einem Schild, das die 85-Jährige für den Schnappschuss, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, in Händen hielt, stand zudem geschrieben: „Ich habe Hunger! Hilf mir!“

Stewart als „weltfremd“ beschimpft
Das Foto wurde von Stewart in einer Instagram-Bildergalerie veröffentlicht, in der sie auch Werbung für ihre Kerzen, die sie über den Shopping-Sender QVC vertreibt, machte. Diese seien „perfekt für Halloween“, schwärmte sie.

Martha Stewart löschte das Foto ihres Halloween-Kostüms nach dem Shitstorm zwar, im Netz machte der Schnappschuss aber dennoch die Runde:

Der Shitstorm für dieses Kostüm ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. „Ihre Entscheidung zeigt, wie völlig losgelöst sie von der Verzweiflung und dem Leid so vieler Menschen ist – insbesondere von Menschen ohne Wohnung und ohne ausreichend Essen“, hieß es im Netz unter anderem. Das Kostüm sei „anstößig“ und „weltfremd“, kritisierten einige Fans zudem.

„Wirklich Mist gebaut“
Am Sonntag veröffentlichte Stewart schließlich eine Entschuldigung für ihre Halloween-Aufmachung und räumte ein, mit der Entscheidung, sich als Obdachlose zu verkleiden, einen Fehler gemacht zu haben. „Es fällt schwer, sich einzugestehen, wenn man wirklich Mist gebaut hat“, erklärte sie gegenüber „Page Six“.

„Ich weiß, dass viele Menschen unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden“, fuhr sie fort. „Ein Kostüm wie meines zu tragen, war unsensibel und nicht lustig.“ Das tue ihr „wirklich sehr leid“, so die 85-Jährige.

Martha Stewart gilt in den USA als absoluter Lifestyle-Guru und hat sich mit ihrer Marke ein ...
Martha Stewart gilt in den USA als absoluter Lifestyle-Guru und hat sich mit ihrer Marke ein Millionen-Imperium aufgebaut. Dass sie sich zu Halloween als Obdachlose verkleidet hatte, fanden ihre Fans aber alles andere als lustig.(Bild: AFP/ROB KIM)

Stewart verstand Wirbel um Kostüm nicht
Bereits am Wochenende hatte Stewart auf den Shitstorm reagiert, allerdings erklärt, dass sie die Aufregung um ihr Kostüm nicht verstehe. „Ich bin bestürzt darüber, dass mein gestriges Halloween-Kostüm, mit dem ich auf das sehr ernste Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen wollte, Menschen gekränkt hat – was niemals meine Absicht war.“

Sie habe mit ihrem Kostüm lediglich auf Obdachlosigkeit aufmerksam machen wollen – „eine der größten Herausforderungen und anhaltenden Krisen in den USA“, so die Lifestyle-Expertin gegenüber der Promi-Seite. Es sei ein Thema, das ihr „sehr am Herzen liege“, weshalb sie bereits „beträchtliche Zeit und Mühe in die Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, die diese anhaltende soziale Epidemie bekämpfen“, verwendet habe.

Lesen Sie auch:
Vorzeige-Ehefrau?
Martha Stewart beichtet: Ich hatte eine Affäre!
11.10.2024
Keine Skims für Martha
Martha Stewart trägt keine Unterwäsche mehr
26.02.2024

Martha Stewart baute Imperium auf
Martha Stewart ist eine US-amerikanische Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Autorin, die vor allem für ihre Expertise in den Bereichen Kochen, Haushalt, Garten und Lifestyle bekannt wurde. Mit ihrem Medienimperium rund um die Marke „Martha Stewart“ prägte sie über Jahrzehnte den Lifestyle-Journalismus und gilt bis heute als eine der einflussreichsten Unternehmerinnen der USA. Trotz privater und beruflicher Rückschläge blieb sie eine feste Größe in der Unterhaltungs- und Lifestyle-Branche.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
02.11.2026 11:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
211.977 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
118.932 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
112.702 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2066 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1869 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1514 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Society International
Ging als Obdachlose
Kostüm-Shitstorm! Martha Stewart entschuldigt sich
Filmemacher im Spital
Hollywood-Regisseur schießt sich selbst ins Bein
„Es ist richtig“
Bohlen stellt sich hinter Bewegung „Gen Z regelt“
Auf den Malediven
Sarah Engels hat Ehemann noch einmal geheiratet
Grusel-Gesicht & Blut
Klum verwandelte sich in ihre eigene Horror-Hand
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf