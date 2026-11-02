Kostüm-Shitstorm! Martha Stewart entschuldigt sich

Martha Stewart baute Imperium auf

Martha Stewart ist eine US-amerikanische Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Autorin, die vor allem für ihre Expertise in den Bereichen Kochen, Haushalt, Garten und Lifestyle bekannt wurde. Mit ihrem Medienimperium rund um die Marke „Martha Stewart“ prägte sie über Jahrzehnte den Lifestyle-Journalismus und gilt bis heute als eine der einflussreichsten Unternehmerinnen der USA. Trotz privater und beruflicher Rückschläge blieb sie eine feste Größe in der Unterhaltungs- und Lifestyle-Branche.