Kostüm-Shitstorm! Martha Stewart entschuldigt sich

Martha Stewart hat am Wochenende einen wilden Shitstorm kassiert. Der Grund: Die Lifestyle-Unternehmerin, deren Vermögen auf rund 400 Millionen Dollar geschätzt wird, verkleidete sich zu Halloween ausgerechnet als Obdachlose. Eine „unsensible“ Idee, wie die 85-Jährige jetzt einräumte.
Die millionenschwere Lifestyle-Unternehmerin hatte sich zum Gruselfest als Obdachlose mit Strickmütze, zerschlissener Kleidung und schmutzigem Gesicht verkleidet. Auf einem Schild, das die 85-Jährige für den Schnappschuss, der mittlerweile wieder gelöscht wurde, in Händen hielt, stand zudem geschrieben: „Ich habe Hunger! Hilf mir!“
Stewart als „weltfremd“ beschimpft
Das Foto wurde von Stewart in einer Instagram-Bildergalerie veröffentlicht, in der sie auch Werbung für ihre Kerzen, die sie über den Shopping-Sender QVC vertreibt, machte. Diese seien „perfekt für Halloween“, schwärmte sie.
Martha Stewart löschte das Foto ihres Halloween-Kostüms nach dem Shitstorm zwar, im Netz machte der Schnappschuss aber dennoch die Runde:
Der Shitstorm für dieses Kostüm ließ erwartungsgemäß nicht lange auf sich warten. „Ihre Entscheidung zeigt, wie völlig losgelöst sie von der Verzweiflung und dem Leid so vieler Menschen ist – insbesondere von Menschen ohne Wohnung und ohne ausreichend Essen“, hieß es im Netz unter anderem. Das Kostüm sei „anstößig“ und „weltfremd“, kritisierten einige Fans zudem.
„Wirklich Mist gebaut“
Am Sonntag veröffentlichte Stewart schließlich eine Entschuldigung für ihre Halloween-Aufmachung und räumte ein, mit der Entscheidung, sich als Obdachlose zu verkleiden, einen Fehler gemacht zu haben. „Es fällt schwer, sich einzugestehen, wenn man wirklich Mist gebaut hat“, erklärte sie gegenüber „Page Six“.
„Ich weiß, dass viele Menschen unter wirtschaftlichen Schwierigkeiten leiden“, fuhr sie fort. „Ein Kostüm wie meines zu tragen, war unsensibel und nicht lustig.“ Das tue ihr „wirklich sehr leid“, so die 85-Jährige.
Stewart verstand Wirbel um Kostüm nicht
Bereits am Wochenende hatte Stewart auf den Shitstorm reagiert, allerdings erklärt, dass sie die Aufregung um ihr Kostüm nicht verstehe. „Ich bin bestürzt darüber, dass mein gestriges Halloween-Kostüm, mit dem ich auf das sehr ernste Thema Obdachlosigkeit aufmerksam machen wollte, Menschen gekränkt hat – was niemals meine Absicht war.“
Sie habe mit ihrem Kostüm lediglich auf Obdachlosigkeit aufmerksam machen wollen – „eine der größten Herausforderungen und anhaltenden Krisen in den USA“, so die Lifestyle-Expertin gegenüber der Promi-Seite. Es sei ein Thema, das ihr „sehr am Herzen liege“, weshalb sie bereits „beträchtliche Zeit und Mühe in die Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen, die diese anhaltende soziale Epidemie bekämpfen“, verwendet habe.
Martha Stewart baute Imperium auf
Martha Stewart ist eine US-amerikanische Unternehmerin, TV-Persönlichkeit und Autorin, die vor allem für ihre Expertise in den Bereichen Kochen, Haushalt, Garten und Lifestyle bekannt wurde. Mit ihrem Medienimperium rund um die Marke „Martha Stewart“ prägte sie über Jahrzehnte den Lifestyle-Journalismus und gilt bis heute als eine der einflussreichsten Unternehmerinnen der USA. Trotz privater und beruflicher Rückschläge blieb sie eine feste Größe in der Unterhaltungs- und Lifestyle-Branche.
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