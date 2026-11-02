Metaller-Streiks in Deutschland nehmen Fahrt auf

Die IG Metall will in den Tarifverhandlungen für ungefähr 3,7 Millionen Beschäftigte den Druck erhöhen. Die Gewerkschaft fordert bei einer Laufzeit von einem Jahr fünf Prozent mehr Geld sowie die Sicherung von Jobs und Standorten. Vorgelegt von der Arbeitgeberseite wurde hingegen ein Angebot, das im kommenden Jahr eine Einmalzahlung und eine stufenweise Erhöhung von 1,3 Prozent im Juli 2028 vorsah. Begründet wurde das mit der schwierigen wirtschaftlichen Lage und den hohen Kosten für die Industrie in Deutschland.