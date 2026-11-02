Armer Sparefroh

Auch heute hat das Sparbuch, einst der Inbegriff finanzieller Vernunft, noch seine Berechtigung – als sicheres, kurzfristiges Gelddepot. Zum Vermögensaufbau taugt es jedoch nicht. Wer ausschließlich darauf setzt, verliert langfristig an Kaufkraft. Ein Vergleich macht deutlich: Wer vor 10 Jahren 10.000 Euro angelegt hat, kommt mit Weltaktien heute auf 32.600 Euro, mit Gold auf 30.000 Euro, mit einem Sparbuch hingegen nur auf 10.600 Euro und mit US-Staatsanleihen auf 10.500 Euro. Zugleich sind die Verbraucherpreise um knapp 42 Prozent gestiegen. Wer aus 10.000 Euro binnen 10 Jahren weniger als 14.200 Euro gemacht hat, hat Kaufkraft verloren. Dem Sparbuchsparer fehlt damit rund ein Viertel.