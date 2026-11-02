Armer Sparefroh

Nicht nur, weil am Samstag neben Halloween auch das 101. Jubiläumsjahr vom Weltspartag begangen wurde, sind Sumsi und Sparefroh von gestern. Ihre Strahlkraft ist verblasst.
Von den 1960er- bis in die 1980er-Jahre trugen Generationen von Kindern am Weltspartag voller Vorfreude ihre Sparschweine zur Bank. Als Belohnung gab es bunte Geschenke. Die Botschaft: Wer regelmäßig Geld zurücklegt, kann ein Vermögen aufbauen.
Auch heute hat das Sparbuch, einst der Inbegriff finanzieller Vernunft, noch seine Berechtigung – als sicheres, kurzfristiges Gelddepot. Zum Vermögensaufbau taugt es jedoch nicht. Wer ausschließlich darauf setzt, verliert langfristig an Kaufkraft. Ein Vergleich macht deutlich: Wer vor 10 Jahren 10.000 Euro angelegt hat, kommt mit Weltaktien heute auf 32.600 Euro, mit Gold auf 30.000 Euro, mit einem Sparbuch hingegen nur auf 10.600 Euro und mit US-Staatsanleihen auf 10.500 Euro. Zugleich sind die Verbraucherpreise um knapp 42 Prozent gestiegen. Wer aus 10.000 Euro binnen 10 Jahren weniger als 14.200 Euro gemacht hat, hat Kaufkraft verloren. Dem Sparbuchsparer fehlt damit rund ein Viertel.
Einen bleibenden Wert hat die Sparbuchkultur dennoch bewirkt: Sie hat Generationen Sparsamkeit gelehrt. Wer mit Sumsi und Sparefroh aufgewachsen ist, legt vielfach bis heute lieber Geld zurück, als sich zu verschulden. Die Tugend des Sparens hat überlebt. Das Sparbuch als Mittel zum Vermögensaufbau hat de facto ausgedient.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.