In der Halloween-Nacht blieben Krawalle aus

Trotz vermehrter Aufrufe von Unruhestiftern in den Sozialen Medien verlief die Halloween-Nacht in Oberösterreich weitestgehend ruhig und ereignislos. Nur in Wels war ein Großaufgebot der Polizei in einer Siedlung wegen unzähliger Böllerzündungen im Einsatz. Auch ein Papiermüllcontainer fing Feuer und musste gelöscht werden.
Wie Sie sehen, sehen Sie nichts – doch nicht etwa wegen schlechter Sicht oder Nebel, sondern weil die Halloween-Nacht in fast ganz Oberösterreich recht ereignislos geblieben war. Große Polizeipräsenz und starke Präventionsarbeit, inklusive der Festnahmen mehrerer Online-Unruhestifter in Wien und Niederösterreich könnten dazu beigetragen haben.
Brennpunkt in Wels
Der einzige „Brennpunkt“ in der vergangenen Nacht: Das Siedlungsgebiet Noitzmühle im Welser Stadtteil Lichtenegg. Dort waren schon seit dem frühen Abend zahlreiche Böller und Knallkörper gezündet worden, weshalb die Polizei anrückte.
Müllcontainer abgefackelt
Dass ein Papiermüllcontainer in Brand gesetzt wurde, konnten aber auch die Uniformierten nicht verhindern. Die Feuerwehr löschte den Behälter. Niemand wurde verletzt, die Polizei ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.