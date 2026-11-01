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Kaum „Saures“ in OÖ

In der Halloween-Nacht blieben Krawalle aus

Oberösterreich
01.11.2026 10:03
Einzig in Wels war ein Großaufgebot der Einsatzkräfte in einer Problemsiedlung vor Ort
Einzig in Wels war ein Großaufgebot der Einsatzkräfte in einer Problemsiedlung vor Ort(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
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Von Krone Oberösterreich

Trotz vermehrter Aufrufe von Unruhestiftern in den Sozialen Medien verlief die Halloween-Nacht in Oberösterreich weitestgehend ruhig und ereignislos. Nur in Wels war ein Großaufgebot der Polizei in einer Siedlung wegen unzähliger Böllerzündungen im Einsatz. Auch ein Papiermüllcontainer fing Feuer und musste gelöscht werden.

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Wie Sie sehen, sehen Sie nichts – doch nicht etwa wegen schlechter Sicht oder Nebel, sondern weil die Halloween-Nacht in fast ganz Oberösterreich recht ereignislos geblieben war. Große Polizeipräsenz und starke Präventionsarbeit, inklusive der Festnahmen mehrerer Online-Unruhestifter in Wien und Niederösterreich könnten dazu beigetragen haben.

Brennpunkt in Wels
Der einzige „Brennpunkt“ in der vergangenen Nacht: Das Siedlungsgebiet Noitzmühle im Welser Stadtteil Lichtenegg. Dort waren schon seit dem frühen Abend zahlreiche Böller und Knallkörper gezündet worden, weshalb die Polizei anrückte.

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Müllcontainer abgefackelt
Dass ein Papiermüllcontainer in Brand gesetzt wurde, konnten aber auch die Uniformierten nicht verhindern. Die Feuerwehr löschte den Behälter. Niemand wurde verletzt, die Polizei ermittelt. 

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