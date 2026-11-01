In der Halloween-Nacht blieben Krawalle aus

Wie Sie sehen, sehen Sie nichts – doch nicht etwa wegen schlechter Sicht oder Nebel, sondern weil die Halloween-Nacht in fast ganz Oberösterreich recht ereignislos geblieben war. Große Polizeipräsenz und starke Präventionsarbeit, inklusive der Festnahmen mehrerer Online-Unruhestifter in Wien und Niederösterreich könnten dazu beigetragen haben.