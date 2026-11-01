„Freibrief“ schützt Serieneinbrecher

Nicht zurechnungs- und schuldfähig

Wieder war es derselbe Täter, und wieder blieb er auf freiem Fuß, obwohl die Ermittler dank DNA-Treffern schon wissen, wer es ist. Denn der Linzer hat einen „Freibrief“, gilt als nicht zurechnungs- und damit nicht schuldfähig. Auch in andere Firmen-Container in der Umgebung soll er schon eingestiegen sein.