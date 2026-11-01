„musica sacra“: 14 Konzerte in Linzer Kirchen

Wenn Kirchen zu Klangkathedralen werden: 14 Konzerte, vier Kirchen und zahlreiche Klangwelten bietet die beliebte Konzertreihe „musica sacra Linz“. Ab 9. November 2026 bis 8. Mai 2027 begibt man sich auf eine mitreißende Reise ein zwischen Tradition, Spiritualität und außergewöhnlichen Hörerlebnissen.
Klassik und Kirchen – das passt wunderbar zusammen. Bei „musica sacra“, einer Konzertreihe in Linz, werden die Minoritenkirche, die Ursulinenkirche, die Martin-Luther-Kirche und die Friedenskirche zu Bühnen für Werke aus unterschiedlichen Epochen.
Nationale und internationale Künstler sowie Ensembles sind ebenso dabei wie herausragende Musikerinnen und Musiker aus Oberösterreich. Dabei entstehen Konzertabende, die nicht nur durch ihre musikalische Qualität, sondern auch durch die besondere Atmosphäre ihrer Aufführungsorte geprägt sind.
Der Advent ist besonders stimmungsvoll
Das Programm der Saison 2026/27 spannt einen weiten Bogen: von Advent- und Weihnachtsmusik über große geistliche Vokalwerke und bedeutende Werke der Musikgeschichte bis hin zu kammermusikalischen Besetzungen und außergewöhnlichen Konzertformaten.
Zu den Höhepunkten zählen Olivier Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“ (9. 11.), „Inspired by Bach“ (15. 11.), bei dem das Orgelspiel per Video im Kirchenraum zu sehen ist und „Counting the Hours – Stunden der Nacht“ 18. 4.). Und es gibt das Jubiläumskonzert „Ochre“ (8. 5.) anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Hard-Chors, um nur einige zu nennen.
Alle Termine und Infos findet man auf https://www.musicasacra.at. Karten kann man online kaufen, oder im Landestheater oder auch an der Abendkassa.
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