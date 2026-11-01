„musica sacra“: 14 Konzerte in Linzer Kirchen

Zu den Höhepunkten zählen Olivier Messiaens „Quartett für das Ende der Zeit“ (9. 11.), „Inspired by Bach“ (15. 11.), bei dem das Orgelspiel per Video im Kirchenraum zu sehen ist und „Counting the Hours – Stunden der Nacht“ 18. 4.). Und es gibt das Jubiläumskonzert „Ochre“ (8. 5.) anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Hard-Chors, um nur einige zu nennen.