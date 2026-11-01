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Kracher für den LASK

Spannende Duelle! ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgelost

ÖFB Cup
01.11.2026 20:05
Wer holt sich den Cup in dieser Saison?
Wer holt sich den Cup in dieser Saison?(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Viertfelfinal-Partien im ÖFB-Cup sind am Sonntag ausgelost worden. Auf die heimischen Fußballfans warten dabei einige spannende Duelle! Allen voran das Match LASK gegen Red Bull Salzburg. 

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Hier die Vierfelfinal-Duelle:

  • SK Rapid – SCR Altach
  • TSV Hartberg – Austria Lustenau
  • LASK – Red Bull Salzburg
  • WSG Tirol – FC Hertha Wels

Spannung pur im Viertelfinale des ÖFB-Cups! Nachdem der LASK sich noch am Mittwoch im Oberösterreich-Derby gegen Ried weitergezittert hat (5:4 nach Verlängerung) wartet jetzt schon der nächste Kracher auf dem Weg zur Titelverteidigung. 

Auf Didi Kühbauer und seine Linzer wartet ein Pokal-Kracher.
Auf Didi Kühbauer und seine Linzer wartet ein Pokal-Kracher.(Bild: GEPA)

Mit Red Bull Salzburg empfängt das Team von Trainer Didi Kühbauer nämlich eine formstarke Mannschaft, die sich selbst berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen darf. 

Heimspiel für Rapid
Rapid darf sich unterdessen über ein Heimspiel freuen. Obwohl man in der Liga derzeit von der Spitze grüßen darf, ist man vor dem Viertelfinal-Gegner gewarnt. Denn nicht umsonst stand Altach im vergangenen Jahr gegen den LASK im Cup-Finale.

Als einzig verbliebener Zweitligist darf Hertha Wels zur WSG Tirol reisen und dabei hoffen, weiter für Furore zu sorgen. Außerdem kommt es noch zum Duell zwischen Hartberg und Austria Lustenau. Gespielt wird von 9. bis 11. Februar unmittelbar nach der ersten Bundesliga-Runde nach der Winterpause. Das Cup-Halbfinale ist für Anfang März angesetzt, das Endspiel erneut am 1. Mai in Klagenfurt.

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