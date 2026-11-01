Spannende Duelle! ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgelost

Die Viertfelfinal-Partien im ÖFB-Cup sind am Sonntag ausgelost worden. Auf die heimischen Fußballfans warten dabei einige spannende Duelle! Allen voran das Match LASK gegen Red Bull Salzburg.
Hier die Vierfelfinal-Duelle:
Spannung pur im Viertelfinale des ÖFB-Cups! Nachdem der LASK sich noch am Mittwoch im Oberösterreich-Derby gegen Ried weitergezittert hat (5:4 nach Verlängerung) wartet jetzt schon der nächste Kracher auf dem Weg zur Titelverteidigung.
Mit Red Bull Salzburg empfängt das Team von Trainer Didi Kühbauer nämlich eine formstarke Mannschaft, die sich selbst berechtigte Hoffnungen auf den Titel machen darf.
Heimspiel für Rapid
Rapid darf sich unterdessen über ein Heimspiel freuen. Obwohl man in der Liga derzeit von der Spitze grüßen darf, ist man vor dem Viertelfinal-Gegner gewarnt. Denn nicht umsonst stand Altach im vergangenen Jahr gegen den LASK im Cup-Finale.
Als einzig verbliebener Zweitligist darf Hertha Wels zur WSG Tirol reisen und dabei hoffen, weiter für Furore zu sorgen. Außerdem kommt es noch zum Duell zwischen Hartberg und Austria Lustenau. Gespielt wird von 9. bis 11. Februar unmittelbar nach der ersten Bundesliga-Runde nach der Winterpause. Das Cup-Halbfinale ist für Anfang März angesetzt, das Endspiel erneut am 1. Mai in Klagenfurt.
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