Spannende Duelle! ÖFB-Cup-Viertelfinale ausgelost

Als einzig verbliebener Zweitligist darf Hertha Wels zur WSG Tirol reisen und dabei hoffen, weiter für Furore zu sorgen. Außerdem kommt es noch zum Duell zwischen Hartberg und Austria Lustenau. Gespielt wird von 9. bis 11. Februar unmittelbar nach der ersten Bundesliga-Runde nach der Winterpause. Das Cup-Halbfinale ist für Anfang März angesetzt, das Endspiel erneut am 1. Mai in Klagenfurt.