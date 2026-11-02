Über € 1.650 in der Pflegeausbildung? So geht’s!

Geld während der Ausbildung, ein gutes Einstiegsgehalt und ein Job mit Zukunft: Wer in Oberösterreich in die Pflege einsteigen möchte, kann gleich mehrfach profitieren. Und der Weg dorthin ist oft einfacher als gedacht!
Ein Beruf, der Sinn macht, Sicherheit bietet und sich auch finanziell auszahlt? Genau das bietet die Altenpflege! Ob Berufseinstieg, Neuorientierung oder Quereinstieg: In Oberösterreich gibt es zahlreiche Möglichkeiten, in einen Pflegeberuf zu starten. Und das Beste: Schon während der Ausbildung winkt finanzielle Unterstützung.
Mehr als 1.650 Euro monatlich? Das ist möglich!
Wer die Voraussetzungen erfüllt, kann über das AMS ein Pflegestipendium von über 1.650 Euro monatlich erhalten. Auch das Oö. Pflegestipendium mit 658,40 Euro pro Monat bietet finanzielle Unterstützung. Nach der Ausbildung warten ein gutes Einstiegsgehalt, attraktive Zulagen, Sozialleistungen und sichere Arbeitsplätze - oft ganz in der Nähe des eigenen Wohnorts.
Welcher Pflegejob passt zu dir?
Genau hier kommt ALTER OÖ ins Spiel! Die kostenlose Ausbildungsberatung zeigt, welche Pflegeberufe und Ausbildungen infrage kommen, welche Förderungen möglich sind und wo sich passende Schulen und Arbeitgeber in der Nähe befinden. Ganz individuell und abgestimmt auf die eigene Lebenssituation.
Jetzt die Chance nutzen und durchstarten! Beratungstermin kostenlos unter www.alter-ooe.at vereinbaren.