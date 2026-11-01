14-Jähriger lag mit 1,4 Promille in Bushaltestelle

Liköre getrunken

Das Mädchen gab den Polizisten gegenüber an, dass sie zuvor in der Eislaufhalle gewesen seien, und anschließend bei einem Freund ein paar Liköre getrunken hätten. Der Junge wurde von der Rettung erstversorgt, beide konnten im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er muss außerdem mit einer Anzeige rechnen.