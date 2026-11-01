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Den Eltern übergeben

14-Jähriger lag mit 1,4 Promille in Bushaltestelle

Oberösterreich
01.11.2026 12:30
Seine Freundin gab an, beide hätten bei einem Freund Liköre getrunken (Symbolbild)
Seine Freundin gab an, beide hätten bei einem Freund Liköre getrunken (Symbolbild)(Bild: FOTOKERSCHI / MARTIN SCHARINGER)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Eine Polizeistreife bemerkte in der Halloweennacht zwei Jugendliche, die in Regau in einer Bushaltestelle am Boden lagen. Während der Junge deutlich alkoholisiert wirkte, klagte seine Freundin (beide 14) über Kreislaufprobleme. Nach der Erstversorgung wurden sie ihren Erziehungsberechtigten übergeben.

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Ein 14-Jähriger aus Leonding sowie seine 14-jährige Freundin aus Seewalchen am Attersee wurden am Samstagabend gegen 22 Uhr von einer Polizeistreife im Gemeindegebiet von Regau kontrolliert.
Die beiden Jugendlichen waren den Beamten aufgefallen, weil sie trotz der kühlen Temperaturen in einer Bushaltestelle am Boden lagen.

Beide hatten Probleme
Als sich die Beamten vergewisserten wollten, ob es beiden Personen gut geht würde, stellte sich bei der Überprüfung heraus, dass der 14-Jährige deutlich alkoholisiert zu sein schien. Ein durchgeführter Alkomattest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Die Freundin des 14-Jährigen war nicht durch Alkohol beeinträchtigt, klagte jedoch über Kreislaufprobleme.

Liköre getrunken
Das Mädchen gab den Polizisten gegenüber an, dass sie zuvor in der Eislaufhalle gewesen seien, und anschließend bei einem Freund ein paar Liköre getrunken hätten. Der Junge wurde von der Rettung erstversorgt, beide konnten im Anschluss an die Erziehungsberechtigten übergeben werden. Er muss außerdem mit einer Anzeige rechnen.

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