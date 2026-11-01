Stammzellenspender: „Würde es sofort wieder tun“

Stopp wegen Spenderschutz

Genau deshalb zögerte er auch keine Sekunde, als er im vergangenen September wieder kontaktiert wurde: „Am 22. Oktober wurde ich nochmals zum Spender, und ich würde es sofort wieder tun“, schmunzelt Detzlhofer. Doch das Gesetz hält ihn zurück: „Öfter als zweimal darf man in Österreich aus Spenderschutz-Gründen nicht spenden. Aber ich rate jedem, sich zu registrieren und vielleicht Leben zu retten“, so Detzlhofer.