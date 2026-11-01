Fataler Irrtum im Vollrausch hat nun Konsequenzen

Müde und offenbar durch zu viel Alkohol im Blut massiv desorientiert – da unterlief einem 33-Jährigen eine fatale Verwechslung. Er wähnte sich irrtümlich daheim, aber die Suche nach einem Bett wollte nicht gelingen. Und auch das Auto, in dem er dann seinen Rauch ausschlafen wollte, gehörte dummerweise nicht ihm.
„Ich hab’ gedacht, dass ich schon zu Hause bin“ – einem fatalen Irrtum unterlag ein 33-jähriger Schluckspecht in Weißkirchen an der Traun. Er meinte offenbar, seinen Schlüssel verloren zu haben, als er in der Nacht zu Allerheiligen kurz vor zwei Uhr früh über ein gekipptes Fenster in ein Haus einsteigen wollte.
Mehr als zwei Promille intus
Der rechtmäßige Bewohner wurde wach, verjagte den Betrunkenen. Der probierte dann, im vorm Haus geparkten Auto zu nächtigen – das war aber verschlossen. Schließlich fanden ihn alarmierte Polizisten in einem anderen, offenen Pkw schlafend vor. Er hatte 2,06 Promille. Anzeige!
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