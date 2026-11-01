Fataler Irrtum im Vollrausch hat nun Konsequenzen

Müde und offenbar durch zu viel Alkohol im Blut massiv desorientiert – da unterlief einem 33-Jährigen eine fatale Verwechslung. Er wähnte sich irrtümlich daheim, aber die Suche nach einem Bett wollte nicht gelingen. Und auch das Auto, in dem er dann seinen Rauch ausschlafen wollte, gehörte dummerweise nicht ihm.