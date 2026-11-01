Bei Übergabe von Katzenbaby wartete „das Gesetz“

In einer filmreifen Aktion gelang es Mitarbeitern der Abteilung „Lebensmittelsicherheit- und Sanitäts- und Veterinärecht“ der Stadt Linz (LSV) eine Qualzucht in der Landeshauptstadt aufzudecken.

Scottish-Fold-Kätzchen zum Verkauf angeboten

Bereits Anfang September entdeckten Mitarbeiter auf TikTok ein Profil, auf dem mehrere Scottish-Fold-Kätzchen zum Verkauf angeboten wurden. Dabei handelt es sich um Samtpfoten, deren Ohrspitzen überhängen. Was niedlich ausschauen soll, führt bei den Vierbeinern zu oft lebenslangen Schmerzen und Verhaltensstörungen. Die Zucht, der Kauf und die Vermittlung dieser Rasse sind in Österreich verboten. Trotzdem gelang es dem LSV-Team, Anfang Oktober mit dem Anbieter Kontakt aufzunehmen und eine Übergabe zu vereinbaren.