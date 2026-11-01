Noch einmal virtuell rund um die Welt reisen

Gemeinsam mit Delfinen im Ozean tauchen, Nilpferde in ihrer natürlichen Umgebung in Afrika beobachten oder gemütlich durch den Wolfgangseer Advent schlendern – das ist normalerweise für Menschen, die in einem Hospiz behandelt werden, nicht mehr möglich. Dank der Erfindung von Amadeus Linzer sind diese Erfahrungen aber zumindest virtuell erlebbar.