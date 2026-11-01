6:0-Linzer: „Das macht was mit der Vienna!“

Punktegleich waren Blau-Weiß und die Vienna in den Zweitliga-Hit gegangen. Mit drei Punkten Vorsprung fuhren die Linzer aus Wien heim. Doch das 6:0 bei den Döblingern ist in Wahrheit einen vierten Zähler wert – zumal die Stahlstädter das direkte Duell nun quasi bereits nach dem ersten Saisonduell gewonnen haben und bei Punktegleichheit vorgereiht werden. Unterm Strich fühlt sich der Kantersieg für den Tabellenführer nach noch viel mehr an: