6:0-Linzer: „Das macht was mit der Vienna!“

Am Papier gibt‘s für Blau-Weiß nach dem Sieg bei der Vienna drei Punkte. Doch der 6:0-Kantersieg im Zweitliga-Hit auf der Hohen Warte war in Wahrheit nicht nur einen vierten Zähler wert – sondern aus psychologischer Hinsicht noch viel mehr.
Punktegleich waren Blau-Weiß und die Vienna in den Zweitliga-Hit gegangen. Mit drei Punkten Vorsprung fuhren die Linzer aus Wien heim. Doch das 6:0 bei den Döblingern ist in Wahrheit einen vierten Zähler wert – zumal die Stahlstädter das direkte Duell nun quasi bereits nach dem ersten Saisonduell gewonnen haben und bei Punktegleichheit vorgereiht werden. Unterm Strich fühlt sich der Kantersieg für den Tabellenführer nach noch viel mehr an:
Köllner: „Mental brutal unterwegs“
„Wir waren mental brutal unterwegs! Dass uns die Vienna dann in Unterzahl so viele Räume gegeben hat, war außergewöhnlich – normal machen Mannschaften dann dicht. Dieses Spiel gibt uns jedenfalls eine breite Brust“, strahlte Trainer Michael Köllner.
Vucic: „Gibt uns einen Boost ohne Ende“
„Es gibt uns einen Boost ohne Ende“, weiß Dreifach-Torschütze Romeo Vucic auch, dass die Heimmacht Linz nach dem 1:0-Sieg bei Austria Salzburg und nun dem 6:0 in Wien auch mit gutem Gefühl zu Auswärtsspielen reisen wird.
„Ein Statement, das sitzt“
„Es sind erst elf Runden gespielt, aber das ist ein Statement, das sitzt! Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so klein, dass das mit der Vienna etwas macht. Es macht einen Unterschied, ob man nach hartem Kampf 0:2 verliert oder ob man zerlegt wird“, sagte Sportchef Schößwendter, dessen Team mit den über 1000 mitgereisten Anhängern die verteidigte Tabellenführung feierte.
Ich denke, wir sind das beste Team. Wenn wir uns richtig einschätzen, den Zug, die Schärfe und die Konsequenz beibehalten, können wir uns nur selbst schlagen.
BW-Linz-Sportchef Christoph Schößwendter
„Schärfe beibehalten“
Während die Döblinger am Freitag zu den derzeit starken Young Violets müssen, empfängt Blau-Weiß am Samstag nach bisher fünf Heimsiegen in fünf Spielen im Donaupark den FAC. Schößwendter: „Ich denke, wir sind das beste Team. Wenn wir uns richtig einschätzen, den Zug, die Schärfe und Konsequenz beibehalten, können wir uns nur selbst schlagen!“
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