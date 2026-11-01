Reifenhändler freuen sich über Elektroauto-Boom

Stromer brauchen mehr Reifen

Anders als richtige Dimension, Last- und Geschwindigkeitsindex sind diese zwar nicht gesetzlich verpflichtend – erhöhen aber die Reichweite und sorgen für ein niedrigeres Abrollgeräusch. Die Strom-Revolution spült den Reifenhändlern zudem mehr Geschäft ins Haus: „Es hängt natürlich mit dem Fahrstil zusammen, aber Elektroautos brauchen häufiger neue Reifen.“ Bei Verbrennern halten diese rund drei bis fünf Saisonen, bei Stromern hingegen oft nur zwei bis drei Sommer bzw. Winter.