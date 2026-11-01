„An ihrem Grab fühle ich mich meiner Mimi so nahe“

Im Dezember 2018 wurde in Steyr die 16-jährige Michelle ermordet. Von ihrem Freund. Im Kinderzimmer des Mädchens. „Mit meiner geliebten Tochter“, sagt die verzweifelte Mutter des Opfers, „bin auch ich gestorben.“
Ramona Fahrngruber sitzt auf der Couch in ihrer kleinen Wohnung. An der Wand hinter ihr hängt ein riesiges Foto von ihrer jüngsten Tochter; von Michelle, „meiner Mimi“. Der Name des Mädchens mit dem langen braunen Haar und den großen verträumten Augen und Steyr, Dezember 2018, sind darunter in weißer Schrift auf tiefschwarzem Hintergrund zu lesen.
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