„An ihrem Grab fühle ich mich meiner Mimi so nahe“

Ramona Fahrngruber sitzt auf der Couch in ihrer kleinen Wohnung. An der Wand hinter ihr hängt ein riesiges Foto von ihrer jüngsten Tochter; von Michelle, „meiner Mimi“. Der Name des Mädchens mit dem langen braunen Haar und den großen verträumten Augen und Steyr, Dezember 2018, sind darunter in weißer Schrift auf tiefschwarzem Hintergrund zu lesen.