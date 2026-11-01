Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Landesfinanz-Woche:

Wohin fließen nur unsere Steuermillionen?

Oberösterreich
01.11.2026 10:00
Vor den Landtagswahlen sitzt das Steuergeld noch lockerer als sonst
Vor den Landtagswahlen sitzt das Steuergeld noch lockerer als sonst(Bild: Zwefo)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Die Wochen der oberösterreichischen Landesfinanzen starten am Montag: Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer präsentiert das Budget, der Landesrechnungshof veröffentlicht eine ganze Serie an neuen Prüfberichten. Dann wird klarer, wohin die Steuermillionen fließen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Vergleich zu den Jahren davor war es dieses Mal im Vorfeld äußerst ruhig: Hinter verschlossenen Türen bastelten Beamte und Politik am Budget für das kommende Jahr, das ein ganz besonderes ist: Es wird gewählt. Und vor Wahlen sitzt das Geld bei der Politik bekanntlich recht locker.

Zehn Milliarden Euro schwer war das Budget
Wo 2027 Schwerpunkte gesetzt und wo gespart werden muss, erfährt die Öffentlichkeit am Donnerstag. Da werden die beiden Regierungspartner Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (ÖVP) und sein Vize Manfred Haimbuchner von der FPÖ die Zahlen auf den Tisch legen. Nur zur Einordnung: Im Vorjahr war das Landesbudget fast zehn Milliarden Euro schwer.

Wie wird mit dem Geld der Landsleute umgegangen?
Wenn das Geld (zu) locker sitzt – dann hat üblicherweise Landesrechnungshofdirektor Rudolf Hoscher mit seinem starken Team ein Auge darauf. Denn während Stelzer und Haimbuchner am Donnerstag erklären, wofür sie Milliarden ausgeben wollen, liefert der Landesrechnungshof praktisch zeitgleich Beispiele dafür, wo mit öffentlichem Geld möglicherweise nicht ganz so sorgsam umgegangen wurde. Es stehen mehrere Berichte der Landesprüfer vor der Veröffentlichung, die schon im Vorfeld für Gesprächsstoff sorgten. Los geht’s am Dienstag mit jenem zur Folgeprüfung der Flughafen Linz GesmbH. Das ist der Airport in Hörsching, den ja das Land ganz übernehmen wird. Spannend wird sein, was sich seit dem vernichtenden Urteil der Landesprüfer seither getan hat.

Rechnungshof-Chef Rudolf Hoscher hat die Finanzen des Landes im Blick.
Rechnungshof-Chef Rudolf Hoscher hat die Finanzen des Landes im Blick.(Bild: Markus Wenzel)

Wo viel Geld fließt und vielleicht auch versickert
Politisch verantwortlich ist Standort-Landesrat Markus Achleitner, den das Ganze ab 12. November nichts mehr angehen wird. Die Probleme erbt Christiane Frauscher – am Airport genauso wie im Sport. Denn unter der Überschrift „Förderungen und Sponsoring des Landes OÖ und der Landesunternehmen im Sport“ haben die Prüfer auch dort hingeschaut, wo Millionen fließen – und vielleicht auch versickern. Insider kündigen jedenfalls interessante Einblicke an, die LRH-Direktor Hoscher und seine Mannschaft geben werden.

Lesen Sie auch:
Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) ist politisch für die Eurothermen ...
Heikles Prüfergebnis
Eurothermen droht ein Ende der Erfolgsgeschichte
24.03.2026
Landesrechnungshof
Kritik an Hilfspaket: „Reform statt Löcherstopfen“
16.06.2026

Auch Leonding im Visier der Prüfer
Es bleibt spannend – auch im Hinblick auf neue laufende Prüfungen. Auf der Liste der Landesprüfer steht aktuell etwa die rote Stadtgemeinde Leonding. Und auch dort geht es – wie immer – um viel Geld.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
01.11.2026 10:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
161.754 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Oberösterreich
Todesfalle mit Zahnseide! Ortschef schlägt Alarm
111.164 mal gelesen
Dieses Waldstück ist laut Bürgermeister Karl-Heinz Koll (re.) der Ort des Verbrechens.
Wirtschaft
Autofahren wird teurer: Das kommt auf Lenker zu
90.687 mal gelesen
Krone Plus Logo
NoVA, Vignette, E-Auto – auf Autofahrer kommen ab nächstem Jahr zusätzliche Kosten zu.
Wien
50.000 bei Mega-Demo gegen „Leerveranstaltungen“
2071 mal kommentiert
Rund 50.000 Menschen legten am Donnerstag den Verkehr in der Innenstadt teilweise lahm.
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
1421 mal kommentiert
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Wien
Barrikaden in Wien – Kickl: „Ist das noch normal?“
1397 mal kommentiert
In Europas Großstädten hofft man, dass angesagte Katastrophen nicht eintreffen – und rüstet sich ...
Mehr Oberösterreich
Kaum „Saures“ in OÖ
In der Halloween-Nacht blieben Krawalle aus
Landesfinanz-Woche:
Wohin fließen nur unsere Steuermillionen?
Krone Plus Logo
Qualzucht aufgedeckt:
Bei Übergabe von Katzenbaby wartete „das Gesetz“
Krone Plus Logo
Mutter von Mordopfer:
„An ihrem Grab fühle ich mich meiner Mimi so nahe“
Täter bekannt, aber...
Opfer verzweifelt: „Freibrief“ schützt Einbrecher
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf