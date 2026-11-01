Wohin fließen nur unsere Steuermillionen?

Wie wird mit dem Geld der Landsleute umgegangen?

Wenn das Geld (zu) locker sitzt – dann hat üblicherweise Landesrechnungshofdirektor Rudolf Hoscher mit seinem starken Team ein Auge darauf. Denn während Stelzer und Haimbuchner am Donnerstag erklären, wofür sie Milliarden ausgeben wollen, liefert der Landesrechnungshof praktisch zeitgleich Beispiele dafür, wo mit öffentlichem Geld möglicherweise nicht ganz so sorgsam umgegangen wurde. Es stehen mehrere Berichte der Landesprüfer vor der Veröffentlichung, die schon im Vorfeld für Gesprächsstoff sorgten. Los geht’s am Dienstag mit jenem zur Folgeprüfung der Flughafen Linz GesmbH. Das ist der Airport in Hörsching, den ja das Land ganz übernehmen wird. Spannend wird sein, was sich seit dem vernichtenden Urteil der Landesprüfer seither getan hat.