Der Körper als politischer Schauplatz in der Kunst

Versteckte Gewalt und große Solidarität

In „Tattooed“ (2025) überträgt Andessner historische Darstellungen von Frauenkörpern, die um 1900 auf Schützenfest-Zielscheiben zu sehen waren, als temporäre Tattoos auf ihren eigenen Körper. So verbindet sie persönliche Erfahrungen mit Frauengeschichte und thematisiert die bis heute wirksamen Folgen von Geschlechterstereotypen und Gewalt.