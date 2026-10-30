Vor diesen Politikern fürchtet man sich in Brüssel

Zu Halloween stellte sich das renommierte Polit-Magazin „Politico“ die Frage: Geht ein Gespenst um in Europa? Nein, es sind mehrere, die in den EU-Gremien am Schumann-Platz in Brüssel für Angst und Schrecken sorgen. Kaum schien ein Dämon vertrieben, zieht bereits die nächste Bedrohung auf: Als größtes Schreckgespenst wurde Ungarns langjähriger Ministerpräsident Viktor Orbán nach seiner Abwahl nun auch aus Brüssel „ausgetrieben“.