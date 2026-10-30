Auf Autobahn: Karambolage mit fünf Fahrzeugen

Viel zu tun hatten Rettungsmitarbeiter bei einem Auffahrunfall auf der Westautobahn mit insgesamt fünf beteiligten Autos, in denen sieben Personen saßen. Fünf Insassen wurden verletzt, mussten nach der Erstversorgung ins Spital.
Zu einer fatalen Kettenreaktion mit anschließendem Blechsalat kam es am Freitag auf der A1 Westautobahn bei Eberstalzell. Im Kolonnenverkehr prallten fünf Autos mit insgesamt sieben Insassen ineinander. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, ein 38-jähriger Deutscher, eine 49-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und eine 17-Jährige sowie ihre ebenfalls 17-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Rohrbach wurden verletzt.
Ursache unklar
Wie es zu dem Unfall gekommen war, ist Gegenstand von Ermittlungen. Laut Rettung soll es im Staubereich zu einem weiteren Crash mit drei beteiligten Pkw gekommen sein – hier blieb es beim Blechschaden.
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