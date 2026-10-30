Auf Autobahn: Karambolage mit fünf Fahrzeugen

Zu einer fatalen Kettenreaktion mit anschließendem Blechsalat kam es am Freitag auf der A1 Westautobahn bei Eberstalzell. Im Kolonnenverkehr prallten fünf Autos mit insgesamt sieben Insassen ineinander. Ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden, ein 38-jähriger Deutscher, eine 49-Jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck und eine 17-Jährige sowie ihre ebenfalls 17-jährige Beifahrerin aus dem Bezirk Rohrbach wurden verletzt.