Runder Tisch soll Misere um Akut-Nothelfer beenden

Um längere Anfahrtswege der Rettung zu überbrücken, rückten in Innviertler Regionen bisher Freiwillige von Zuhause aus. Doch dieses System droht zu kippen, weil es Probleme bei der Anrechnung der Dienste gibt. Beim Roten Kreuz Oberösterreich versucht man, die Wogen zu glätten und lädt alle Betroffenen zu einem „Runden Tisch“.
Man ist beim Roten Kreuz Braunau sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten und die Misere rund um die „First Responder“ in den Gemeinden Mauerkirchen, Moosbach, Helpfau-Uttendorf und Burgkirchen zu beenden. Daniela Renker, Bezirksgeschäftsleiterin, schickte den betroffenen Akut-Helfern und auch Bezirkshauptmann Gerald Kronberger, ehrenamtlicher Leiter der Bezirksstelle, eine Einladung zum Runden Tisch am kommenden Dienstagabend. Auch die vier Bürgermeister der betroffenen Gemeinden werden kommen.
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