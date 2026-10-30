Runder Tisch soll Misere um Akut-Nothelfer beenden

Man ist beim Roten Kreuz Braunau sichtlich bemüht, die Wogen zu glätten und die Misere rund um die „First Responder“ in den Gemeinden Mauerkirchen, Moosbach, Helpfau-Uttendorf und Burgkirchen zu beenden. Daniela Renker, Bezirksgeschäftsleiterin, schickte den betroffenen Akut-Helfern und auch Bezirkshauptmann Gerald Kronberger, ehrenamtlicher Leiter der Bezirksstelle, eine Einladung zum Runden Tisch am kommenden Dienstagabend. Auch die vier Bürgermeister der betroffenen Gemeinden werden kommen.