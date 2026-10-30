Von Tür zu Tür: Warum Kinder Halloween lieben

Die ersten Kürbislaternen flackern vor den Haustüren auf, irgendwo klimpert ein Hexenhut und aus einem Sackerl raschelt es verdächtig. Die Mutigen stürmen schon voran und klingeln, während die Vorsichtigeren erst einmal hinter Papas Beinen hervorspähen. „Süßes oder Saures?“ Wie groß dann die Freude ist, wenn sich eine Tür öffnet und die kleinen Monster nicht nur mit einem „Boah, ihr schaut aber furchtbar aus!“ begrüßt werden, sondern auch noch ins Naschkörbchen greifen dürfen! Aber wehe, das Kostüm wird nicht auf Anhieb erkannt. Dann folgt auf die Frage „Und was bist du?“ schon einmal ein empörtes „Ein Zombiegespensterjäger!“ Als wäre das nicht offensichtlich.