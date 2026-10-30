Von Tür zu Tür: Warum Kinder Halloween lieben

Schaurige Kostüme, dunkle Vorgärten und prall gefüllte Naschsackerl: Wir haben uns umgehört, wie kleine Grusel-Fans in Oberösterreich den 31. Oktober verbringen – und was Halloween wirklich so besonders macht.
Die ersten Kürbislaternen flackern vor den Haustüren auf, irgendwo klimpert ein Hexenhut und aus einem Sackerl raschelt es verdächtig. Die Mutigen stürmen schon voran und klingeln, während die Vorsichtigeren erst einmal hinter Papas Beinen hervorspähen. „Süßes oder Saures?“ Wie groß dann die Freude ist, wenn sich eine Tür öffnet und die kleinen Monster nicht nur mit einem „Boah, ihr schaut aber furchtbar aus!“ begrüßt werden, sondern auch noch ins Naschkörbchen greifen dürfen! Aber wehe, das Kostüm wird nicht auf Anhieb erkannt. Dann folgt auf die Frage „Und was bist du?“ schon einmal ein empörtes „Ein Zombiegespensterjäger!“ Als wäre das nicht offensichtlich.
Für Kinder ist der Halloween-Rundgang viel mehr als nur eine Gelegenheit, die Süßigkeitenvorräte aufzustocken. Aber was genau ist es eigentlich, das dieses Fest so besonders macht?
Der Spaß beginnt schon vor dem ersten Klingeln
Bei Dorothea (10), Isabella (8) und Alexander (4) aus Fraham zum Beispiel beginnt die Aufregung schon lange vor dem ersten Klingeln. „Das Basteln, Dekorieren, Schminken, Verkleiden und wenn der Papa das Haus gruselig beleuchtet – das macht immer viel Spaß“, erzählen die drei. Am Abend dann der Höhepunkt: Mit den Nachbarn von Tür zu Tür ziehen, Süßigkeiten sammeln und die Leute erschrecken. „Wir sind immer so zwanzig Personen. Danach kommen alle bei einer Station zusammen. Dort darf genascht und gespielt werden, letztes Jahr gab es sogar Pommes für alle!“
Auch der Kleinste im Bunde ist mit Feuereifer ganz vorne mit dabei. Nur wenn es irgendwann stockdunkel ist, wird Alex manchmal doch ein bisserl mulmig. „Dann gebe ich wem die Hand.“ Schließlich kann man auch im Grusel-Outfit nie vorsichtig genug sein. Und wenn es an einer Tür mal nichts Süßes gibt? „Dann gehen wir halt zur nächsten weiter.“
Da Halloween eine Ausnahme ist, darf bei den drei Geschwistern am 31. Oktober auch mal mehr genascht werden, als sonst. „Das ist voll cool. Aber nicht alles auf einmal, sonst wird uns schlecht! Vorher müssen wir außerdem was Gesundes essen.“ Eine Sache stellt Alex gegenüber seinen großen Schwestern schon vor der Zuckerl-Inventur unmissverständlich klar: „Meine Lieblingssüßigkeiten gebe ich nicht her!“
Keine Angst vor Monstern: „Die sind ja nur verkleidet!“
Für Sophia (8) aus Altheim war ein Halloween-Rundgang dann ein voller Erfolg, wenn den Leuten an der Türschwelle beim Anblick ihres Kostüms so richtig das Blut in den Adern gefriert. Heuer zieht sie als Harley Quinn los. Sie selbst fürchtet sich nicht: „Ich weiß, dass unter den Maskierungen echte Menschen sind.“ Dass so viele Kinder und auch Erwachsene verkleidet unterwegs sind, gefällt Sophia am meisten an Halloween. Und selbst wenn die Süßigkeiten einmal ausgehen, bleibt die 8-Jährige gelassen: „Dann freue ich mich auch über Obst oder dergleichen.“
Halloween funktioniert auch ohne Nascherei
Dass der Gruselspaß nicht von der Größe der Beute abhängt, bestätigt Lion (8) aus Braunau. Aufgrund einer Erkrankung kann er keine Süßigkeiten essen, weshalb seine Eltern für extra viel Obst und Kekse sorgen – und natürlich wird Halloween trotzdem gefeiert.
Denn am 31. Oktober geht es längst nicht nur ums Naschen. Die Zeit mit Freunden, das Verkleiden und Erschrecken sowie die Möglichkeit, einen Abend lang jemand anderer sein zu dürfen, sind mindestens genauso wichtig. Ob mit Zuckerl, Obst oder Pommes: Am schönsten ist Halloween doch, wenn man sich gemeinsam gruselt – und dabei jede Menge Spaß hat.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.