In Wien im Gefängnis: „Zustände wie im Albtraum“

Graues Haus, „Einser“ und mehr: Allein die vielen Wiener Bezeichnungen für Österreichs größtes Gefängnis, die Justizanstalt Josefstadt, zeigen seine Bedeutung. Wie es dort zugeht, wissen nur Angestellte und Häftlinge. Bis jetzt. Denn Gefängnisseelsorgerin Daniela Schwimbersky will mit ihrem Buch (siehe weiter unten) bewusst ein „Schlüsselloch in eine Welt, die kaum jemand kennt“, bieten.