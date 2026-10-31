Immer mehr Menschen holen sich eine Trauer-Hilfe

Der Verlust eines geliebten Menschen stellt jeden vor unterschiedliche Herausforderungen und Ängste. „Das Thema Sterben verunsichert uns, denn es trifft uns immer mitten im Leben“, sagt Astrid Körner, Rektorin der Diakonie de La Tour. Und mit dem Ende des Lebens umzugehen, werde nie zu einer Routine werden – auch nicht mit dem Umgang von Trauer.