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Sturm muss sich irgendwie in die Teampause retten!

Fußball National
30.10.2026 20:00
Wenigstens Arjan Malic (Mitte) ist nach seiner Sperre wieder an Bord.
Wenigstens Arjan Malic (Mitte) ist nach seiner Sperre wieder an Bord.(Bild: APA/APA-Images / APA / ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Der Geist war willig, das Fleisch schwach. Die Grazer mussten beim Cup-Aus gegen Austria Lustenau dem Mammutprogramm der letzten Wochen Tribut zollen. Sonntag wartet auswärts Schlusslicht WAC, die Personaldecke bleibt weiterhin dünn. Doch eine Niederlage dürfen sich die Mannen von Fabio Ingolitsch nicht leisten.

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Wenn Sonntag nach dem Wiener Derby die Auslosung des Cup-Viertelfinales über die Bühne geht, ist Sturm nur mehr in der Zuschauerrolle. Hartberg hält als einzige steirische Mannschaft die Fahnen im Pokal noch hoch. Wie in der vergangenen Saison kam für die Grazer im Ländle das Aus. War es im Februar im Viertelfinale Altach gewesen, das die Schwarzen aus dem Bewerb beförderte, so versalzte diesmal Rivale Lustenau Sturm die Cup-Suppe. Der Stachel nach dem 2:3 sitzt tief, der kürzeste Weg zu einem Europacup-Ticket war ein großes Saisonziel der Mannen von Fabio Ingolitsch.

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