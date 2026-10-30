Bestatter mit Schulden an den Grenzen der Moral

Nach dem Erfolgsstreifen „Killviertel“, ein Actionfilm, den Martin Pühringer vor drei Jahren drehte, wird das Mühlviertel schon wieder Schauplatz eines Abenteuers für die Kinoleinwand. Dieses Mal versuchen sich Newcomer: „Stille Beichte“ rund um einen Bestatter wird im Bezirk Freistadt gedreht.
„Filme sind meine Leidenschaft und für mich war immer klar: Ich will einen großen Film drehen“, sagt Thomas Siegl aus Freistadt.
Er hat bisher in einer Videoagentur Praxis gesammelt, nun realisiert er mit einem kleinen Team seinen Spielfilm „Stille Beichte“: „Er wird 90 Minuten dauern, soll in Programmkinos zu sehen sein.“
Kein Teufelspakt, aber an den Grenzen der Moral
Genaue Handlungsdetails verrät Siegl nicht. Nur soviel: „Es geht um einen verschuldeten Bestatter“ und um „Schuld, moralische Grenzen und existenzielle Nöte.“ Wer jetzt an einen Teufelspakt denkt, wird sich irren. Der komme nicht vor, meint Siegl zur „Krone“. Der Film sei als „Komödie mit Krimi-Elementen und als Charakterdrama“ einzuordnen.
„Auf die Leute kann man sich verlassen“
Damit alles auf professionellen Beinen steht, wurde auch „Sieglfilm“, eine Firma mit Sitz in Kematen/Krems, gegründet.
Teil des Teams ist Daria Thalhammer, Sprecherin und Geschichtenerzählerin aus St. Gotthard, sowie mehrere engagierte Laiendarsteller mit Bühnen- und TV-Erfahrung schlüpfen in die Rollen. Die ersten Szenen sind schon im Kasten, auch nächstes Jahr wird noch gedreht. Schauplätze sind Sandl, Windhaag,
Der Film soll im Herbst 2027 ins Kino kommen. Was schon jetzt richtig gut angelaufen ist: „Unser Crowdfunding war ein Erfolg, das hilft uns sehr. Auf die Leute im Mühlviertel kann man sich eben verlassen.“ Übrigens: Man sucht noch Statisten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.