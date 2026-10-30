Bestatter mit Schulden an den Grenzen der Moral

„Auf die Leute kann man sich verlassen“

Damit alles auf professionellen Beinen steht, wurde auch „Sieglfilm“, eine Firma mit Sitz in Kematen/Krems, gegründet.

Teil des Teams ist Daria Thalhammer, Sprecherin und Geschichtenerzählerin aus St. Gotthard, sowie mehrere engagierte Laiendarsteller mit Bühnen- und TV-Erfahrung schlüpfen in die Rollen. Die ersten Szenen sind schon im Kasten, auch nächstes Jahr wird noch gedreht. Schauplätze sind Sandl, Windhaag,