Hausbesitzer jagte Autodieb aus dem Beute-Wagen

„Raus da, das ist mein Auto!“ – in Altmünster konnte ein 52-Jähriger in letzter Sekunde sein Hab und Gut retten. Er hatte auf der Überwachungskamera einen Autodieb überrascht, der gerade mit seiner Beute das Weite suchen wollte.
Der Dieb schaffte es in der Nacht zum Samstag, 31. Oktober 2026, gegen 01.45 Uhr in Altmünster vermutlich mithilfe eines Störsenders einen Pkw aufzusperren, der im Carport vor dem Wohnhaus eines 52-Jährigen abgestellt war.
Durch die vorhandene Videoüberwachung wurde der Fahrzeugbesitzer auf den Vorfall aufmerksam. Er reagierte sofort, lief vor das Haus und überraschte den unbekannten Täter, der sich zu diesem Zeitpunkt bereits im Fahrzeug befand – der stieg aus und lief davon.
Fahndung ohne Erfolg
Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde weder etwas durchsucht noch gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und mit Bart beschrieben. Er trug eine Haube beziehungsweise einen Kapuzenpullover und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.
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