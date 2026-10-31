Hausbesitzer jagte Autodieb aus dem Beute-Wagen

Fahndung ohne Erfolg

Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde weder etwas durchsucht noch gestohlen. Eine sofort eingeleitete Fahndung durch mehrere Polizeistreifen verlief ohne Erfolg. Der unbekannte Täter wird als etwa 1,80 Meter groß und mit Bart beschrieben. Er trug eine Haube beziehungsweise einen Kapuzenpullover und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.