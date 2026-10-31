Kapitän: „Keiner hat Platz in Startelf verdient!“

Ende Mai 2025 kämpfte der WAC in der letzten Runde in Graz um das „Double“, am Ende fehlten nach dem historischen Cupsieg nur zwei Tore auf die Meisterschaft. Und jetzt, nur 17 Monate später, sind die Lavanttaler endgültig am Boden angekommen. „Es ist echt hart, dass wir im Oktober feststellen müssen, dass unser Ziel einzig und allein der Klassenerhalt sein kann“, sagt Kapitän Simon Piesinger. Auf die sechs Bundesliga-Niederlagen in Serie folgte am Dienstag ja die Blamage im Cup-Achtelfinale bei Zweitliga-Nachzügler Hertha Wels. „Dabei hätten wir uns dort Selbstvertrauen zurückholen können – so wird die Stimmung nicht besser.“