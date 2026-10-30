Flug zum Mars mit Hilfe von High-Tech aus Wels

Internationale Crew

Dieses Wochenende bereitet sich die achtköpfige, internationale Crew mit dem österreichischen Weltraumforum (ÖWF) in Wels auf dem Areal des Logistikunternehmens Gebrüder Weiss auf das Abenteuer vor. „Wir werden Raumanzüge mit einem Gewicht von 50 Kilo tragen müssen“, erzählt die Analog-Astronautin, die über die Volksschule Haslach, die Sporthauptschule Ulrichsberg, das BORG Bad Leonfelden und ein Physik-Studium in Linz den Weg ins Team des (ÖWF) schaffte. „Wenn ich die Möglichkeit hätte, würde ich natürlich ohne zu zögern sofort zum Mars fliegen“, meint Gollner.