Zwei kleine Buchstaben sorgen für große Verwirrung

In der Stiftsgemeinde St. Florian (OÖ) erinnert eine Steinplatte an einen bedeutenden Geistlichen. Ihm gewidmet ist auch ein Weg. Doch wenn man sich die Schreibweise genauer ansieht, kommen Zweifel auf.
Ist es einfach ein Schreibfehler, eine bewusste Umbenennung oder handelt es sich schlicht um unterschiedliche Schreibweisen? Denn das Schild eines Waldweges in St. Florian und die rund 50 Meter davon entfernte Steinplatte lässt Wanderer schmunzeln. Ist hier ein und dieselbe Person gemeint? So lautet der Straßenname in der Nähe des Friedhofs Preslmayr-Weg, auf dem Denkmal beim Waldweg steht allerdings Dechant-Breselmayr-Weg.
In Erinnerung an einen bedeutenden Geistlichen
Die Steinplatte soll an den ehemaligen Stiftsdechant und Kustos Johann Baptist Breselmayr, der 1902 verstorben ist, erinnern. Laut einem Florianer Urgestein wurde das Denkmal 2017 vom Rotary Club Enns renoviert. Warum auf dem Straßenschild statt dem B ein P steht und der Name ohne E geschrieben wurde, darüber kann Georg Windtner selbst nur rätseln. „Ich kann mir nur einen Schreibfehler erklären“, erklärt Windtner ganz nüchtern.
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