Zwei kleine Buchstaben sorgen für große Verwirrung

In Erinnerung an einen bedeutenden Geistlichen

Die Steinplatte soll an den ehemaligen Stiftsdechant und Kustos Johann Baptist Breselmayr, der 1902 verstorben ist, erinnern. Laut einem Florianer Urgestein wurde das Denkmal 2017 vom Rotary Club Enns renoviert. Warum auf dem Straßenschild statt dem B ein P steht und der Name ohne E geschrieben wurde, darüber kann Georg Windtner selbst nur rätseln. „Ich kann mir nur einen Schreibfehler erklären“, erklärt Windtner ganz nüchtern.