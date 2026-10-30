„Man hat aus den Booms nie Kapital geschlagen“

Als bis heute einziger Österreicher war er Nummer eins der Tennis-Welt, seit Jahren ist er Botschafter der Erste Bank Open – doch nicht nur deswegen meint Thomas Muster, dass es kein besseres Turnier auf der Tour gibt. Zudem sprach der French-Open-Sieger von 1995 im „Krone-Interview“ über Österreichs Nachwuchs, verpasste Gelegenheiten und einen Dreikampf, den er 2027 erwartet.
„Krone“: Die Erste Bank Open nähern sich dem Ende – mir kommt vor, das Turnier wird jedes Jahr noch besser.
Thomas Muster: Ja, aber irgendwann wird es wirklich schwer, das noch zu toppen (lacht). Wenn man sich das Spielerfeld und die Leistungen, die Dichte ansieht, es geht fast nicht besser. Da passt zwischen die Gegner kein Blatt Papier. Bei manchen Resultaten glaubt man, es ist glatt, aber meist sind die Spiele trotzdem eng und auf hohem Niveau. Du wirst über das ganze Jahr kein besseres Turnier finden.
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