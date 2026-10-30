„Man hat aus den Booms nie Kapital geschlagen“

„Krone“: Die Erste Bank Open nähern sich dem Ende – mir kommt vor, das Turnier wird jedes Jahr noch besser.

Thomas Muster: Ja, aber irgendwann wird es wirklich schwer, das noch zu toppen (lacht). Wenn man sich das Spielerfeld und die Leistungen, die Dichte ansieht, es geht fast nicht besser. Da passt zwischen die Gegner kein Blatt Papier. Bei manchen Resultaten glaubt man, es ist glatt, aber meist sind die Spiele trotzdem eng und auf hohem Niveau. Du wirst über das ganze Jahr kein besseres Turnier finden.