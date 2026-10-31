Sechs Verletzte bei Feuer in Asia-Restaurant

Freitag gegen 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr Vöcklabruck zu einem Asia-Lokal im Stadtzentrum gerufen. Aus noch unklarer Ursache war es im Küchenbereich zu einem Brand mit starker Rauchentwicklung gekommen. Insgesamt sechs Personen – darunter auch zwei Kinder – wurden von mehreren Rettungsautos mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.