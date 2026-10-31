LIVE ab 19.30 Uhr: LASK gegen die WSG Tirol

11. Runde in Österreichs Bundesliga: Meister LASK muss daheim gegen die WSG Tirol ran. Wir berichten live (siehe unten).
Hier der LIVETICKER:
Die jüngsten Wochen waren für den LASK keine ganz einfachen. Die Elf von Trainer Dietmar Kühbauer kämpft mit der Doppelbelastung durch die Champions League oder mit Rückschlägen wie jüngst gegen Salzburg (1:3) bzw. gegen Rapid (0:2) und Sturm Graz (1:2). In der Tabelle ist der Rückstand auf Leader Rapid auf acht Punkte angewachsen. Umso wichtiger war für die Athletiker die Willensleistung im Cup gegen die SV Ried. Das 5:4 nach Verlängerung am Mittwoch hinterließ einen „super glücklichen“ Kühbauer und einen ebenso freudigen Sascha Horvath.
„Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0!“
„Mentalität und Leidenschaft waren riesig“, atmete der Mittelfeldmotor auf. Horvath forderte aber auch Verbesserungen ein. „Leichte Fehler, die wir derzeit drin haben, mit und gegen den Ball, müssen wir einfach abstellen.“ Kühbauer wähnte seine Mannschaft am Freitag im „Erholungsmodus“. „Wir haben es uns gegen Ried selbst schwer gemacht, morgen ist es besser, dass wir vor dem Tor klarer sind“, forderte der Meistercoach. Angesprochen auf die vielen Gegentore stellte er fest: „Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0.“
Auch die siebentplatzierte WSG hatte im Cup alle Hände voll zu tun, mühte sich im ausverkauften Derby bei Zweitligist Wacker Innsbruck erst im Elferschießen weiter. „Wir haben uns dann gedacht, dass es so weitergehen wird, und dann fehlen ein paar Prozentpunkte“, analysierte Trainer Philipp Semlic. In Linz braucht man zumindest nicht mit der Favoritenrolle zurechtzukommen. „Der Switch ist eine Herausforderung, aber dem müssen wir uns stellen und als Mannschaft daran wachsen“, meinte Ex-LASK-Akteur Thomas Goiginger.
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