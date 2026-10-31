LIVE ab 19.30 Uhr: LASK gegen die WSG Tirol

„Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0!“

„Mentalität und Leidenschaft waren riesig“, atmete der Mittelfeldmotor auf. Horvath forderte aber auch Verbesserungen ein. „Leichte Fehler, die wir derzeit drin haben, mit und gegen den Ball, müssen wir einfach abstellen.“ Kühbauer wähnte seine Mannschaft am Freitag im „Erholungsmodus“. „Wir haben es uns gegen Ried selbst schwer gemacht, morgen ist es besser, dass wir vor dem Tor klarer sind“, forderte der Meistercoach. Angesprochen auf die vielen Gegentore stellte er fest: „Ich gewinne lieber 4:3 als 1:0.“