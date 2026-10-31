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Falle im Wald

Nach Schock-Fund wächst die Sorge vor Nachahmern

Oberösterreich
31.10.2026 05:00
Mit Zahnseide wurde im Wald in Traun von einem Unbekannten eine Falle für Mountainbiker ...
Mit Zahnseide wurde im Wald in Traun von einem Unbekannten eine Falle für Mountainbiker gestellt. Bürgermeister Karl-Heinz Koll ist in großer Sorge.(Bild: Krone KREATIV/Hannes Wallner, Werner Kerschbaummayr)
Porträt von Vera Lischka
Von Vera Lischka

Ein furchtbarer Fund in den oberösterreichischen Traun-Auen sorgt weiter für Unruhe. Während die Ermittlungen laufen, wächst in der Bevölkerung die Sorge, dass es nicht bei diesem einen Vorfall bleiben könnte. Der Stadtchef bittet alle, aufmerksam zu sein, doch die Reaktion der Bevölkerung überrascht selbst den Bürgermeister.

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Der Fund einer quer über einen Weg gespannten Zahnseide in den Traun-Auen sorgt weiter für Aufregung. Das Telefon von Bürgermeister Karl-Heinz Koll stand seit dem „Krone“-Bericht über den Vorfall kaum noch still. „Das Medieninteresse war enorm, die Bürger sind geschockt“, berichtet der Stadtchef, der sich seinen Urlaubstag wohl deutlich ruhiger vorgestellt hatte. Auch die Polizei reagierte umgehend und kontrolliert nun die bekannten Wege in den Traun-Auen. Weitere gefährliche Vorrichtungen wurden dabei nicht entdeckt.

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