Nach Schock-Fund wächst die Sorge vor Nachahmern

Der Fund einer quer über einen Weg gespannten Zahnseide in den Traun-Auen sorgt weiter für Aufregung. Das Telefon von Bürgermeister Karl-Heinz Koll stand seit dem „Krone“-Bericht über den Vorfall kaum noch still. „Das Medieninteresse war enorm, die Bürger sind geschockt“, berichtet der Stadtchef, der sich seinen Urlaubstag wohl deutlich ruhiger vorgestellt hatte. Auch die Polizei reagierte umgehend und kontrolliert nun die bekannten Wege in den Traun-Auen. Weitere gefährliche Vorrichtungen wurden dabei nicht entdeckt.