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Bühnenkunstpreis 2026

Zeitgeschichte als Musical und junge Tanzakademie

Oberösterreich
30.10.2026 17:30
Mit der Musicalproduktion „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ nach dem Roman von Judith Kerr ...
Mit der Musicalproduktion „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ nach dem Roman von Judith Kerr überzeugte das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg.(Bild: reinhard winkler)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Theater-Triumph für Helfenberg, Tanz-Ehre für Linz! Der Oö. Bühnenkunstpreis 2026 geht an das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg. Der Anerkennungspreis würdigt die Linzer Tanzpionierin Ilja van den Bosch. Insgesamt werden Preisgelder von 12.900 Euro vergeben.

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Große Theaterkunst aus Helfenberg und herausragende Nachwuchsarbeit aus Linz: Der Oö. Bühnenkunstpreis 2026 geht an das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg für die Gesamtproduktion „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“.

Unter der Regie von Henry Mason entstand eine berührende Inszenierung, die die Geschichte einer jüdischen Familie 1933 mit einer lebensbejahenden Botschaft über Menschlichkeit und familiären Zusammenhalt verbindet. Sommertheater einmal anders!

Ilja van den Bosch: OÖ Tanzakademie als „Talenteschmiede“, wichtig für die Nachwuchsförderung ...
Ilja van den Bosch: OÖ Tanzakademie als „Talenteschmiede“, wichtig für die Nachwuchsförderung sowohl im Tanz, als auch im vielfältigen Bereich „Bühne“.(Bild: Hanusch)

Tanz als wichtige persönliche Erfahrung
Mit dem Anerkennungspreis für Bühnenkunst wird Ilja van den Bosch, Gründerin und künstlerische Leiterin der OÖ Tanzakademie, ausgezeichnet. In dieser Talentschmiede fördert sie junge Menschen über viele Jahre hinweg und vermittelt dabei weit mehr als tänzerisches Können. Im Mittelpunkt stehen auch Kreativität, Selbstvertrauen und persönliche Entwicklung.

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Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert den Ausgezeichneten: „Das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg hat mit einer außergewöhnlichen Produktion ein wichtiges Stück Zeitgeschichte auf die Bühne gebracht und dabei ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt gesetzt. Ilja van den Bosch leistet mit ihrer Tanzakademie wertvolle Arbeit für die nächste Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Beide stehen beispielhaft für die Qualität, Vielfalt und Lebendigkeit unseres Kulturlandes Oberösterreich.“

Die feierliche Preisverleihung findet am Mittwoch, 18. November 2026 in den Linzer Kammerspielen statt.

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