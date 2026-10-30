Zeitgeschichte als Musical und junge Tanzakademie

Landeshauptmann Thomas Stelzer gratuliert den Ausgezeichneten: „Das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg hat mit einer außergewöhnlichen Produktion ein wichtiges Stück Zeitgeschichte auf die Bühne gebracht und dabei ein starkes Zeichen für Menschlichkeit und Zusammenhalt gesetzt. Ilja van den Bosch leistet mit ihrer Tanzakademie wertvolle Arbeit für die nächste Generation von Künstlerinnen und Künstlern. Beide stehen beispielhaft für die Qualität, Vielfalt und Lebendigkeit unseres Kulturlandes Oberösterreich.“

Die feierliche Preisverleihung findet am Mittwoch, 18. November 2026 in den Linzer Kammerspielen statt.