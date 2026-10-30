Mopedfahrer (15) kollidierte mit Gegenverkehr

Ein erst 15-jähriger Mopedfahrer wurde Freitagmittag bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Oberösterreich schwer verletzt. Der Bursch war aus noch unklarer Ursache mit seinem Zweirad auf die Gegenfahrbahn geraten.
Am Freitag gegen 11.15 Uhr lenkte ein 15-Jähriger aus dem Bezirk Freistadt sein Moped auf der B123 in Richtung Mauthausen. In Warberg ob der Aist geriet er aus unklarer Ursache plötzlich auf die Gegenfahrbahn, wo sich gerade eine 60-Jährige mit ihrem Auto näherte.
Bursch schwer verletzt
Die Autolenkerin konnten durch ein Ausweichmanöver zwar einen Zusammenprall verhindern, es kam jedoch zu einer Streifkollision, bei der der 15-Jährige schwer verletzt wurde. Nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort kam der Jugendliche ins Krankenhaus.
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