Halterin wollte für „Killer-Hunde“ nicht bezahlen

Es geht um 12.046,60 Euro. Diesen Betrag schrieb die Behörde der heute 39-jährigen Hundehalterin für die Unterbringung von drei abgenommenen und schlussendlich die Tötung von zwei dieser Tiere vor. Diese beiden Hündinnen waren mit Rüden „Elmo“ an der tödlichen Attacke auf Herta A. (60) vor zwei Jahren in Naarn dabei gewesen. Der dritte abgenommene Hund war nicht dabei, aber im Besitz der Frau, über die dann ein Hundehalteverbot verhängt worden war.