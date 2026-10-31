Nacht-Helikopter hob in 36 Tagen schon 21 Mal ab

Die Basis des knallgelben Rettungshelikopters am Flugplatz in Suben im Innviertel ist seit 25. September rund um die Uhr besetzt: Über die Rotkreuz-Leitstelle im Innviertel wird der Hubschrauber mit dem Rufnamen Christophorus Europa 3 seither auch in der Nacht zu Einsätzen gerufen. Sei es zu schweren Unfällen oder internistischen Notfällen wie nach Herzinfarkten oder Schlaganfällen – oder auch, um Patienten in kritischem Zustand von einem ins andere Krankenhaus zu transportieren.