„Da gehen zwölf Fässer Bier an einem Abend weg!“

Nur etwas mehr als 900 Einwohner zählt Ainet. Dennoch stellt der 1. Klasse-West-Klub sieben Teams. „Insgesamt haben wir circa 150 Aktive. Wenn wir den Fußball-Kindergarten dazunehmen, sind es 170“, erklärt Sektionsleiter Andreas Lang. „Wir haben trotzdem zu kämpfen. Gerade beim Challenge-Team müssen wir viel telefonieren, damit immer genug da sind.“