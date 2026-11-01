65-jähriger Biker bei Kollision schwer verletzt

Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 16.35 Uhr auf der Lustenauerstraße. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, sich links einzuordnen, um in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Der 65-jährige Radfahrer hatte exakt dasselbe im Sinn. Da die Sicht des Autofahrers vermutlich durch ein daneben befindliches Fahrzeug eingeschränkt war, nahm er den Biker erst verspätet wahr, eine Kollision war die Folge.