65-jähriger Biker bei Kollision schwer verletzt

Ein Zweiradlenker wurde am Wochenende in Dornbirn von einem Wagen erfasst und kam dadurch übel zu Sturz. Der Mann musste nach der medizinischen Betreuung ins Krankenhaus gebracht werden.
Zugetragen hat sich der Vorfall am Samstag gegen 16.35 Uhr auf der Lustenauerstraße. Ein 78-jähriger Pkw-Lenker beabsichtigte, sich links einzuordnen, um in die Raiffeisenstraße abzubiegen. Der 65-jährige Radfahrer hatte exakt dasselbe im Sinn. Da die Sicht des Autofahrers vermutlich durch ein daneben befindliches Fahrzeug eingeschränkt war, nahm er den Biker erst verspätet wahr, eine Kollision war die Folge.
Auf Fahrbahn gelandet
Der Radfahrer kam infolge Zusammenstoßes übel zu Sturz und blieb schwer verletzt auf der Straße liegen. Ein Team der Rettung übernahm die Erstversorgung vor Ort. Anschließend wurde das Unfallopfer ins Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Ein beim 78-jährigen Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.
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