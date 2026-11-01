Einbruch in Tankstelle: Täter auf der Flucht

Fahndung blieb erfolglos

Wenige Minuten später verließen die Eindringlinge das Gebäude auch schon wieder und flüchteten mit einem Fahrrad in Richtung der „Passage 22“. Eine von der Exekutive umgehend eingeleitete Suchaktion brachte vorerst keinen Erfolg. Die polizeilichen Erhebungen bezüglich der Identität der Täter laufen, zudem muss noch erhoben werden, was tatsächlich gestohlen wurde.