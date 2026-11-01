Wieder ein Festspieltag für die Mozartstädter

Immer wenn die Bullen auf Lustenau treffen, sind Salzburger Festspiele angesagt. Auch diesmal musste die Austria fünf Mozartkugeln schlucken. Immerhin gelang Albin Gashi in der Nachspielzeit mit dem 5:1 ein historisches Tor. Es war der erste Lustenauer Treffer gegen die Bullen überhaupt. Fast wäre noch ein zweites hinzugekommen, doch Dominik Weixelbraun startete beim vermeintlichen 5:2 aus dem Abseits. Doch nicht nur die Bilanz gegen die Bullen (1:31 Tore in sechs Spielen) ist verheerend, auch die Auftritte nach der Länderspielpause sprechen für die Defensive eine deutlich negative Sprache. In vier Ligaspielen kassierte man 18 Gegentore und holte keinen Punkt. „Die Tore fallen viel zu einfach, da müssen wir viel konsequenter verteidigen“, ging auch Abwehrspieler Fabian Gmeiner hart ins Gericht.