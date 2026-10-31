Bregenz schaffte gegen die Admira die Wende

SW Bregenz kann doch noch siegen! Seit dem 12. September hatten die Festspielstädter auf einen Dreier in der Liga gewartet, im Heimspiel gegen die Admira war es nun so weit – Matheus Cecchini erzielte das einzige Tor der Partie, riesengroße Erleichterung bei der Elf von Coach Martin Brenner.
Wie schon zuletzt im ÖFB-Cup gegen RB Salzburg ließ es Bregenz auch gegen die Admira nicht langsam angehen – die Festspielstädter starteten aggressiv und attackierten früh, die Gäste sahen sich früh in die eigene Hälfte gedrängt. Konnten aber bald gefährlich werden. In der 17. Minute hatte es Bregenz Willy Rodrigues zu verdanken, dass es beim 0:0 blieb – der Kapitän klärte für seinen schon geschlagenen Keeper Joao Paulo. Die Mannschaft von Coach Martin Brenner wurde auch gefährlich. Genta Omotehara und Gabryel Monteiro fanden die besten Möglichkeiten vor. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, Tore fielen in der ersten Hälfte aber keine.
Die Admira startete besser in die zweite Halbzeit. Trotzdem waren es die Bregenzer, die in Führung gingen. Nach einem Eckball und anschließendem Gestocher im Gäste-Strafraum reagierte Matheus Cecchini am schnellsten und jagte den Ball zum 1:0 unter die Querlatte.
Souverän fertig gespielt
Dann machte es Bregenz sehr souverän. Die Admira versuchte, auf den Ausgleich zu drängen, doch die Hausherren entschärften die Angriffsbemühungen der Südstädter konsequent. Es sollte kein weiterer Treffer mehr folgen – Bregenz kehrte nach vier Spielen ohne vollen Erfolg wieder auf die Siegerstraße zurück. „Hut ab vor der Mannschaft, sie haben bis zum Umfallen gekämpft“, freute sich Sportkoordinator Patrick Schneider.
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