Bregenz schaffte gegen die Admira die Wende

Wie schon zuletzt im ÖFB-Cup gegen RB Salzburg ließ es Bregenz auch gegen die Admira nicht langsam angehen – die Festspielstädter starteten aggressiv und attackierten früh, die Gäste sahen sich früh in die eigene Hälfte gedrängt. Konnten aber bald gefährlich werden. In der 17. Minute hatte es Bregenz Willy Rodrigues zu verdanken, dass es beim 0:0 blieb – der Kapitän klärte für seinen schon geschlagenen Keeper Joao Paulo. Die Mannschaft von Coach Martin Brenner wurde auch gefährlich. Genta Omotehara und Gabryel Monteiro fanden die besten Möglichkeiten vor. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie, Tore fielen in der ersten Hälfte aber keine.